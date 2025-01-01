Зеленский: не надо бояться Украины в Европе, надо делать все, чтобы там не было РФ

Украина станет членом Европейского Союза и НАТО. Властям европейских стран необходимо делать все, чтобы в Европе не было России.

Глава государства поблагодарил всех, благодаря кому "Украина стоит и выстоит, преодолеет свой путь к миру, сильной Украине и к Украине европейской". Он напомнил, что это уже не просто слова, а реальность, которая наступила в июне 2024 года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"И это исторический результат. Этот путь уже бесповоротный. И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс. Усилит устойчивость мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что венгерский и словацкий народы "на самом деле с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды". И добавил, что "правду должны признать и власти этих стран".

Глава государства призвал не бояться членства Украины в европейских структурах и подчеркнул, что "надо делать все, чтобы в Европе не было России".

"Ее (России - ред.) танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не выстоит. Если сегодня Россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать. Потому что россияне боятся свободных. Того, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу при Путине, пошли служить при Путине и гибнут за его больные идеи", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что именно поэтому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу.

"Кто не отдает ее (свободу - ред.) в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, наступит день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!", - добавил глава государства.