В правительстве рассказали, как будут проходить переговоры с ЕС в следующем году

Переговоры по всем направлениям вступления в Европейский Союз вложены в график на 2024-2025 годы. В следующем году будут обсуждаться "фундаментальные правила".

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина .

"Мы полностью открыли весь переговорный процесс 25 июня этого года. Это значит, что мы можем вести переговоры по любому количеству направлений будущего соглашения о вступлении Украины в ЕС в зависимости от того, насколько способна и Украина, и Еврокомиссия это делать", - – сказала она.

По ее словам, этот процесс не откладывался в "долгий ящик" и уже с 8 июля, после открытия переговоров, начались двусторонние встречи по скринингу законодательства.

"И уже все двусторонние переговоры по всем направлениям, они вложены в определенный календарь 24-25 года", – пояснила Стефанишина.

Вице-премьер рассказала, что переговоры открываются кластерами, это означает по 6-7 разделов, в соответствии с направлением.

"В 2025 году мы точно начнем переговоры по кластеру "фундаментальные правила". Это блок, без которого невозможно говорить о каких-либо политических решениях. Нам нужно быть готовыми юридически стать частью единого рынка и соответствовать политическим критериям верховенства права. Это работа, которая продолжается сейчас и 2025 год может быть отмечен тем, что мы перейдем к этапу уже финализации переговорных позиций по всем разделам", - добавила Стефанишина.