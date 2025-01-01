Зеленський: не треба боятися України в Європі, треба робити все, щоб там не було РФ

Україна стане членом Європейського Союзу і НАТО. Владі європейських країн слід робити усе, щоб в Європі не було Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення до українського народу.

Глава держави подякував усім, завдяки кому "Україна стоїть і вистоїть, подолає свій шлях до миру, сильної України і до України європейської". Він нагадав, що це вже не просто слова, а реальність, яка настала у червні 2024 року з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

"І це історичний результат. Цей шлях уже безповоротний. І Україна буде у Євросоюзі. І одного дня Україна буде в НАТО й посилить Альянс. Посилить стійкість світу. Єдність Європи, яка визначає долю кожного народу на континенті. І цю єдність мають поважати всі. І Будапешт із Братиславою", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що угорський і словацький народи "насправді з нами, з Україною, з українцями, на боці правди". І додав, що "правду має визнати і влада цих країн".

Глава держави закликав не боятися членства України в європейських структурах і підкреслив, що "треба робити все, аби в Європі не було Росії".

"Її (Росії - ред.) танків, її ракет і зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас убивати. Бо росіяни бояться вільних. Того, що їм не знайомо. Бояться свободи. Вони народилися за Путіна, пішли в школу за Путіна, пішли служити за Путіна й гинуть за його хворі ідеї", - сказав Зеленський.

Президент додав, що саме тому так важливо сьогодні підтримувати всі народи, які відстоюють свободу.

"Хто не віддає її (свободу - ред.) у Кишиневі. Хто бореться за своє майбутнє у Тбілісі. І я впевнений, настане день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!", - додав глава держави.