Рубио не поехал в Лондон после отказа Зеленского от ключевого предложения США, - CNN
Госсекретарь США Марко Рубио отказался от переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля. Причиной стал отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет американское издание, Рубио проигнорировал встречу в Лондоне, потому что Украина дала понять, что отклонит ключевую деталь мирного плана администрации Дональда Трампа.
Как рассказал изданию информированный чиновник, предложение США включает признание Крыма частью России. По словам собеседника, это также приведет к прекращению огня на линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 апреля, четко дал понять, что он открыт к переговорам с Россией, но Украина не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом.
"Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это противоречит нашей конституции", - подчеркнул Зеленский.
Накануне встречи в Лондоне стало известно, что Рубио не поедет на переговоры. Однако госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми. В заметке в соцсети X (Twitter) Рубио отметил, что имел "продуктивный разговор" с Лемми и надеется на дальнейший разговор с Британией и Украиной позже.
Переговоры по Украине в Лондоне
Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча представителей Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. По словам президента Владимира Зеленского, переговоры должны быть направлены на прекращение огня.
Но, как отмечали западные СМИ, США в Лондоне хотели представить свой мирный план. Он включает семь пунктов и, в частности, предлагает признать Крым российским. Зеленский подчеркивал, что Украина не откажется от оккупированных территорий и не признает их частью РФ.
Утром 23 апреля Sky News сообщило, что встречу глав МИД в Лондоне отложили, а переговоры пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.
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