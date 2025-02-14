Зеленский: Трамп дал мне свой номер и сказал звонить в любое время

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому личный номер телефона в ходе переговоров, которые прошли на этой неделе.

Как передает РБК-Украина , об этом глава украинского государства заявил на Мюнхенской конференции по безопасности .

"У нас был хороший разговор с Трампом. Он дал мне свой номер. Он сказал: “Вы можете набрать меня в любое время, когда захотите", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на Трампа и выразил надежду, что американский лидер действительно поможет Украине.

"Он - президент США во время самой большой войны в Европе. Если он выберет нашу сторону, не будет посередине, он сможет надавить на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) чтобы остановить войну", - уточнил Зеленский.