Зеленський: Трамп дав мені свій номер і сказав телефонувати в будь-який час
Президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському особистий номер телефону під час переговорів, які відбулися цього тижня.
Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.
"У нас була гарна розмова з Трампом. Він дав мені свій номер. Він сказав: "Ви можете набрати мене в будь-який час, коли захочете", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що розраховує на Трампа і висловив сподівання, що американський лідер справді допоможе Україні.
"Він - президент США під час найбільшої війни в Європі. Якщо він вибере наш бік, не буде посередині, він зможе натиснути на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) щоб зупинити війну", - уточнив Зеленський.
Чутки про розмову Зеленського і Трампа
Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося відразу після того, як американський лідер поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час переговорів лідери торкнулися теми досягнення миру між Україною і Росією, а також обговорили готовність працювати разом на рівні команд.
Водночас пізніше Axios розкрило докладніші деталі переговорів Зеленського і Трампа. Зокрема, джерела видання стверджували, що наприкінці розмови Трамп дав Зеленському свій особистий номер телефону.
Натомість президент України пообіцяв подарувати американському лідеру чемпіонський пояс боксера Олександра Усика.
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