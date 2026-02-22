Теракт во Львове: как разыскали вероятную подрывницу - детали от Клименко

Теракт во Львове ночью 22 февраля, скорее всего, был выполнен по заказу России. Вероятную подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня ночью во Львове произошел террористический акт. Я сразу прибыл на место происшествия. Есть все основания полагать, что преступление выполнено по заказу России. Враг в очередной раз использует вербовку наших граждан, создавая смертельные ловушки для украинских правоохранителей", - сказал Клименко.

По его словам, кроме погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки, в результате теракта ранены 25 человек. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 11 человек, шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Министр рассказал, что посетил раненых в больнице. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Благодаря видео с камер наблюдения удалось быстро отработать маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывного устройства. Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержали вероятную исполнительницу", - добавил Клименко.

Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления.