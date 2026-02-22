ua en ru
Теракт во Львове: как разыскали вероятную подрывницу - детали от Клименко

Львов, Воскресенье 22 февраля 2026 13:30
UA EN RU
Теракт во Львове: как разыскали вероятную подрывницу - детали от Клименко Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Теракт во Львове ночью 22 февраля, скорее всего, был выполнен по заказу России. Вероятную подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также: Во Львове произошел теракт: пострадали более десятка человек, среди них правоохранители

"Сегодня ночью во Львове произошел террористический акт. Я сразу прибыл на место происшествия. Есть все основания полагать, что преступление выполнено по заказу России. Враг в очередной раз использует вербовку наших граждан, создавая смертельные ловушки для украинских правоохранителей", - сказал Клименко.

По его словам, кроме погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки, в результате теракта ранены 25 человек. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 11 человек, шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Министр рассказал, что посетил раненых в больнице. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Благодаря видео с камер наблюдения удалось быстро отработать маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывного устройства. Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержали вероятную исполнительницу", - добавил Клименко.

Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, погибла 23-летняя полицейская, также есть пострадавшие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

По данным следствия, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

По состоянию на утро было известно, что в результате взрывов пострадали правоохранители и погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская.

Уже днем правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове.

Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что сейчас продолжается установление других лиц, причастных к взрывам во Львове. Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский также сообщил о докладе Клименко по ситуации во Львове.

