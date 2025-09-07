Зеленский и Умеров анонсировали новую технологическую Ставку: что там будет

Отметим, что Зеленский высоко оценил работу программу дронов-перехватчиков. Так, в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.

А 5 сентября Зеленский заявлял, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение, последние испытания были положительными. Следующий этап - это начало производства.

Украина разрабатывает собственные ракеты

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала серийное производство дальнобойных ракет "Фламинго" с радиусом действия более 3 тысяч километров.

Также 31 августа в СМИ появилась информация о том, что такая ракета ударила по вражеским целям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о базе российских пограничников.

Впоследствии стало известно, что украинская компания Fire Point впервые будет производить ракетное топливо за рубежом. Именно эта компания разработала ракеты "Фламинго".