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Умер сенатор США Линдси Грэм

09:25 12.07.2026 Вс
1 мин
Причиной стала болезнь
aimg Татьяна Степанова
Умер сенатор США Линдси Грэм Фото: сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)
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Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм скончался вечером 11 июля из-за кратковременной внезапной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса сенатора.

"Вечером субботы, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм умер от кратковременной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в настоящее время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период", - сообщили в Офисе сенатора.

По информации СМИ, вчера вечером полиция и медики прибыли в дом 71-летнего Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне по вызову остановки сердца.

Фотографии, обнародованные NBC News, показывают, что парамедики вынесли его из дома на носилках в машину скорой помощи. На месте присутствовали полицейские и пожарные машины.

Напомним, Линдси Грэм активно поддерживал Украину в войне с Россией. Постоянно продвигал увеличению помощи Киеву и усилению санкций против РФ.

Лишь вчера днем американский сенатор посетил производство украинских беспилотников SkyFall. В ходе визита политик высоко оценил отечественные дроновые технологии и потенциал Украины в сфере военных разработок.

Ранее Грэм высказался о повышении обороноспособности США и Украины. Он заявил, что Украина и США должны сотрудничать в сфере беспилотников. Это будет выгодно обеим странам.

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