Умер сенатор США Линдси Грэм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса сенатора.

"Вечером субботы, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм умер от кратковременной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в настоящее время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период", - сообщили в Офисе сенатора.

По информации СМИ, вчера вечером полиция и медики прибыли в дом 71-летнего Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне по вызову остановки сердца.

Фотографии, обнародованные NBC News, показывают, что парамедики вынесли его из дома на носилках в машину скорой помощи. На месте присутствовали полицейские и пожарные машины.