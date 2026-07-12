Умер сенатор США Линдси Грэм
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм скончался вечером 11 июля из-за кратковременной внезапной болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса сенатора.
"Вечером субботы, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм умер от кратковременной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в настоящее время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период", - сообщили в Офисе сенатора.
По информации СМИ, вчера вечером полиция и медики прибыли в дом 71-летнего Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне по вызову остановки сердца.
Фотографии, обнародованные NBC News, показывают, что парамедики вынесли его из дома на носилках в машину скорой помощи. На месте присутствовали полицейские и пожарные машины.
Напомним, Линдси Грэм активно поддерживал Украину в войне с Россией. Постоянно продвигал увеличению помощи Киеву и усилению санкций против РФ.
Лишь вчера днем американский сенатор посетил производство украинских беспилотников SkyFall. В ходе визита политик высоко оценил отечественные дроновые технологии и потенциал Украины в сфере военных разработок.
Ранее Грэм высказался о повышении обороноспособности США и Украины. Он заявил, что Украина и США должны сотрудничать в сфере беспилотников. Это будет выгодно обеим странам.