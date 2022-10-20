Зеленский и президент Швейцарии подтвердили отмену визита Штайнмайера в Украину

Президент Германии действительно должен был посетить Украину сегодня, 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского и его швейцарского коллеги Иньяцио Кассиса.
"Что касается Германии. У нас сегодня был разговор с президентом Штайнмайером. Из-за мер безопасности он не смог приехать", - отметил Зеленский.
При этом Кассис добавил, что также разговаривал со Штайнмайером вчера, 19 октября, и они планировали совместный визит в Украину.
"Но службы Германии приняли решение, что он не может приехать. Он сказал мне, что хочет приехать как можно скорее. Если даже сегодня его нет, то я знаю, что он приедет либо на следующей неделе, либо через месяц. Он очень хочет посетить Украину", - рассказал президент Швейцарии.
Напомним, 19 октября в немецких СМИ появилась информация, что Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.
После этого посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита президента ФРГ.
Позже Зеленский по итогам разговора со Штайнмайером заявил о подготовке визита главы немецкого государства в Украину.
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