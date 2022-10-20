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Украина готовит визит президента Германии Штайнмайера, - Зеленский

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Четверг 20 октября 2022 14:36
Украина готовит визит президента Германии Штайнмайера, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке визита своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского лидера.

Зеленский рассказал, что сегодня провел продуктивный разговор с немецким президентом, в ходе которого поблагодарил Германию за первую систему ПВО Iris-T.

"Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS – должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину", - написал Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bild, Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину.

Позже посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что стороны находятся в конфиденциальном планировании визита президента ФРГ.

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Владимир Зеленский Визит в Украину Штайнмайер
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