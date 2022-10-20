Зеленський та президент Швейцарії підтвердили скасування візиту Штайнмаєра в Україну

Президент Німеччини справді мав відвідати Україну сьогодні, 20 жовтня, але його візит скасували через заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та його швейцарського колеги Іньяціо Кассіса.
"Що стосується Німеччини. У нас сьогодні була розмова з президентом Штайнмаєром. Через заходи безпеки він не зміг приїхати", - зазначив Зеленський.
При цьому Кассіс додав, що також розмовляв зі Штайнмаєром учора, 19 жовтня, і вони планували спільний візит до України.
"Але служби Німеччини ухвалили рішення, що він не може приїхати. Він сказав мені, що хоче приїхати якнайшвидше. Якщо навіть сьогодні його немає, то я знаю, що він приїде або наступного тижня, або через місяць. Він дуже хоче відвідати Україну", - розповів президент Швейцарії.
Нагадаємо, 19 жовтня в німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.
Після цього посол України в Німеччині Олексій Макєєв розповів, що Україна та Німеччина перебувають у конфіденційному плануванні візиту президента ФРН.
Пізніше Зеленський за підсумками розмови зі Штайнмаєром заявив про підготовку візиту глави німецької держави до України.
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