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Штайнмайер отменил запланированный на завтра визит в Украину, - Bild

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Берлин , Среда 19 октября 2022 20:42
Штайнмайер отменил запланированный на завтра визит в Украину, - Bild Фото: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Издание пишет, что Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.

Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.

Отметим, весной стало известно, что украинская сторона отказала Штайнмайеру в визите, что привело к длительным разногласиям между Киевом и Берлином. Летом президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение немецкому президента. Предысторией дипломатического конфликта стала его провальная политика на посту министра иностранных дел Германии в отношении России, когда он выступал за сохранение партнерских отношений.

После полномасштабного вторжения России в Украину он публично признал свои ошибки.

Напомним, в сентябре Штайнмайер пообещал Украине бессрочную поддержку в отражении военной агрессии Российской Федерации.

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