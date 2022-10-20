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В конфиденциальном планировании, - посол Украины о якобы отмененном визите Штайнмайера

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Четверг 20 октября 2022 08:49
В конфиденциальном планировании, - посол Украины о якобы отмененном визите Штайнмайера Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Германии Алексея Макеева.

"Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, который важен для обеих сторон", - пишет посол.

Макеев добавил, что сегодня между президентом Украины Владимиром Зеленским и Штайнмайером состоятся телефонные переговоры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bild, Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину.

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