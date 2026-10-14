Трамп игнорирует удары России по американскому бизнесу в Украине
Президент США Дональд Трамп и его администрация молчат об обстреле Россией американских предприятий в Украине. В то же время они требуют Украину прекратить удары по российским НПЗ, потому что это вредит потребителям США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп молчит
В последние несколько месяцев Россия усилила свои атаки на объекты, связанные с американскими корпорациями, и на гражданскую инфраструктуру в Украине в целом.
По словам Энди Гундера, президента Американской торговой палаты в Украине, российские ракеты и дроны повредили, в частности, объекты:
- Coca-Cola,
- PepsiCo,
- McDonalds,
- Oreo.
"Это прямое попадание беспилотников и ракет, и они продолжают их поражать. Это дает понять, что они нацелены на американский бизнес. Мы не видим никакой реакции от Белого дома", - сказал он.
По словам Гундера, подобные действия нужно прекратить, потому что "это американские интересы, американские деньги, американские инвесторы, которые испытывают удары и являются мишенями".
Сигналы для США
В начале сентября российский "Шахед" ударил по заводу Coca-Cola под Киевом. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал это "четким сигналом" для США.
25 сентября россияне дроном уничтожили склад, который использовал McDonald's. "Макдональдс Украина" заявил, что в результате повреждений его рестораны предлагают сокращенное меню.
В своем заявлении в конце августа компания PepsiCo признала повреждение производственного объекта в Николаевской области, но пострадавших нет.
"Некоторые предприятия действительно хотят, чтобы мы подняли этот вопрос", - говорит Гундер, но другие "действуют очень осторожно".
Политики призвали Трампа
Несколько законодателей США от Демократической партии публично призвали Белый дом сделать больше для защиты американского бизнеса в Украине и осудить действия Москвы.
Украина выделила эти нападения как еще одну причину усиления оборонной поддержки. Это необходимо для достаточной защиты американских компаний на местах, пишет CNN.
Администрация Трампа требует у Украины
Издание отмечает, что администрация Трампа неоднократно требовала у Украины остановить удары по российской энергетической инфраструктуре.
В феврале они предупредили Киев, что его удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстан.
В последние недели Трамп обвинил удары Украины по российским дизельным объектам в росте цен на топливо, вызванном войной между США и Ираном.
В прошлую пятницу он объявил о соглашении об отмене санкций и покупке дизельного топлива у России, что противоречит законодательству США.
США также пригрозили ограничить обмен развединформацией и боеприпасами для Украины, если Киев не прекратит эти удары, сообщили источники CNN.
Что делать
Гундер рассказал CNN, что ему трудно понять относительное молчание администрации по этому вопросу .
"Любая компания, любой бизнес хочет иметь какую-то защиту. Вы ожидаете, что ваше правительство станет вашей поддержкой и будет бороться вместе с вами, особенно если это иностранные военные, которые атакуют американские компании", - сказал он.
Гундер сказал, что Американская торговая палата в прошлом месяце направила сообщение с просьбой о встрече со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они хотят проинформировать их о состоянии американского бизнеса в Украине.
"Мы не получили никакого ответа на этот счет", - сказал он.
Ранее РБК-Украина писало, что 25 сентября состав логистического партнера компании McDonald's был атакован беспилотником. Обстрел произошел в Киевской области.
Кроме того, оккупанты 3 сентября ударили беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области и повредили его.