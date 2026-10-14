Трамп игнорирует удары России по американскому бизнесу в Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация молчат об обстреле Россией американских предприятий в Украине. В то же время они требуют Украину прекратить удары по российским НПЗ, потому что это вредит потребителям США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп молчит

В последние несколько месяцев Россия усилила свои атаки на объекты, связанные с американскими корпорациями, и на гражданскую инфраструктуру в Украине в целом.

По словам Энди Гундера, президента Американской торговой палаты в Украине, российские ракеты и дроны повредили, в частности, объекты:

Coca-Cola,

PepsiCo,

McDonalds,

Oreo.

"Это прямое попадание беспилотников и ракет, и они продолжают их поражать. Это дает понять, что они нацелены на американский бизнес. Мы не видим никакой реакции от Белого дома", - сказал он.

По словам Гундера, подобные действия нужно прекратить, потому что "это американские интересы, американские деньги, американские инвесторы, которые испытывают удары и являются мишенями".

Сигналы для США

В начале сентября российский "Шахед" ударил по заводу Coca-Cola под Киевом. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал это "четким сигналом" для США.

25 сентября россияне дроном уничтожили склад, который использовал McDonald's. "Макдональдс Украина" заявил, что в результате повреждений его рестораны предлагают сокращенное меню.

В своем заявлении в конце августа компания PepsiCo признала повреждение производственного объекта в Николаевской области, но пострадавших нет.

"Некоторые предприятия действительно хотят, чтобы мы подняли этот вопрос", - говорит Гундер, но другие "действуют очень осторожно".

Политики призвали Трампа

Несколько законодателей США от Демократической партии публично призвали Белый дом сделать больше для защиты американского бизнеса в Украине и осудить действия Москвы.

Украина выделила эти нападения как еще одну причину усиления оборонной поддержки. Это необходимо для достаточной защиты американских компаний на местах, пишет CNN.

Администрация Трампа требует у Украины

Издание отмечает, что администрация Трампа неоднократно требовала у Украины остановить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В феврале они предупредили Киев, что его удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстан.

В последние недели Трамп обвинил удары Украины по российским дизельным объектам в росте цен на топливо, вызванном войной между США и Ираном.

В прошлую пятницу он объявил о соглашении об отмене санкций и покупке дизельного топлива у России, что противоречит законодательству США.

США также пригрозили ограничить обмен развединформацией и боеприпасами для Украины, если Киев не прекратит эти удары, сообщили источники CNN.

Что делать

Гундер рассказал CNN, что ему трудно понять относительное молчание администрации по этому вопросу .

"Любая компания, любой бизнес хочет иметь какую-то защиту. Вы ожидаете, что ваше правительство станет вашей поддержкой и будет бороться вместе с вами, особенно если это иностранные военные, которые атакуют американские компании", - сказал он.

Гундер сказал, что Американская торговая палата в прошлом месяце направила сообщение с просьбой о встрече со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они хотят проинформировать их о состоянии американского бизнеса в Украине.

"Мы не получили никакого ответа на этот счет", - сказал он.