Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News .

Глава Белого дома заявил, что хочет высказаться по этому поводу и "пойти еще дальше".

На этом фоне он еще раз повторил, что не допустил бы вторжения России в Украину, если бы был президентом в тот период времени.

"Она (война - ред.) никогда бы не началась. Не было никаких причин для начала этой войны между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности. Ее вообще не должно быть", - сказал Трамп.

Более того, он соврал, что Украина за время войны с Россией потеряла 30% своей территории.

Что важно понимать, по состоянию на начало октября 2026 года Россия оккупировала примерно 19% территории Украины, включая Крым и части Донбасса, захваченные еще до полномасштабного вторжения. Это около пятой территории страны.