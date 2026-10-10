Трамп придумал новую "причину" начала российско-украинской войны
Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что война России против Украины началась из-за "некомпетентности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.
Глава Белого дома заявил, что хочет высказаться по этому поводу и "пойти еще дальше".
На этом фоне он еще раз повторил, что не допустил бы вторжения России в Украину, если бы был президентом в тот период времени.
"Она (война - ред.) никогда бы не началась. Не было никаких причин для начала этой войны между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности. Ее вообще не должно быть", - сказал Трамп.
Более того, он соврал, что Украина за время войны с Россией потеряла 30% своей территории.
Что важно понимать, по состоянию на начало октября 2026 года Россия оккупировала примерно 19% территории Украины, включая Крым и части Донбасса, захваченные еще до полномасштабного вторжения. Это около пятой территории страны.
Кстати, в этот же день Дональд Трамп публично обратился к народу Украины и предложил ему избрать нового президента вместо Владимира Зеленского.
Следует отметить, что 9 октября глава Белого дома объявил о своей договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что РФ поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного топлива.
Это решение одним из первых прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский . Он отметил, что Трамп фактически дает Путину дополнительные деньги на войну.