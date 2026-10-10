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Сибига ответил на призыв Трампа провести выборы нового президента Украины

22:51 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Сибига ответил на призыв Трампа провести выборы нового президента Украины Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Только народ Украины имеет право решать, кто и когда возглавит государство, которое находится в состоянии войны.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

Шеф украинской дипломатии одним из первых отреагировал на скандальное заявление президента США Дональда Трампа.

Последний сегодня публично призвал народ Украины избрать нового лидера вместо Владимира Зеленского.

"Настало время, чтобы у Украины появился новый президент", - заявил глава Белого дома.

Трамп также пояснил, что озвучил такое предложение, потому что недоволен политикой Зеленского и его нежеланием заключать соглашение с Россией.

Президент США начал придумывать, что у украинского лидера было несколько возможностей закончить войну, однако он якобы ими не воспользовался.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - посетовал Трамп.

Андрей Сибига, комментируя заявления президента США, напомнил последнему о нескольких ключевых моментах.

"Президент Владимир Зеленский возглавляет наше государство во время войны - войны за независимость, свободу и достоинство. У него есть поддержка украинского народа, и именно народ имеет право решать", - подчеркнул глава МИД.

По убеждению Сибиги, заявления из-за границы только подтверждают, что Зеленский хорошо выполняет свою работу и именно поэтому "заслуживает на поддержку".

Ранее РБК-Украина рассказывало, чтоТрамп придумал новую "причину" начала российско-украинской войны.

Также мы писали, как в Кремле отреагировали на публичное обращение президента США к украинцам.

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