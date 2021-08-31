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Медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020: Україна продовжує утримувати п'яту позицію

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 18:52
Медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020: Україна продовжує утримувати п'яту позицію Фото: медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках сьомого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 13 медалями. Серед них 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Хто відзначився золотою медаллю:

  • Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
  • Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм;
  • Максим Коваль під час змагань зі штовхання ядра.

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Оксана Ботурчук під час змагань з забігу на дистанцію 400 метрів;
  • Єгор Дементьєв під час змагань з велошосе з роздільним стартом;
  • Максим Веракса під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів вільним стилем;
  • Олександр Яровий під час змагань зі штовхання ядра;
  • Юлія Шуляр під час змагань з забігу на дистанцію 400 метрів;
  • Наталія Кобзар час змагань з забігу на дистанцію 400 метрів.

Хто відзначився бронзовою медаллю:

  • Василь Крайник під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів комплексом;
  • Євгеній Богодайко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
  • Єлизавета Мерешко під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів вільним стилем;
  • Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко під час змагань з міксестафети на дистанцію 4х100 метрів;

Медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020: Україна продовжує утримувати п'яту позиціюФото: медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020 (Getty Images)

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