Медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020: Україна продовжує утримувати п'яту позицію
Фото: медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020 (Getty Images)
В рамках сьомого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 13 медалями. Серед них 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.
Хто відзначився золотою медаллю:
- Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
- Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм;
- Максим Коваль під час змагань зі штовхання ядра.
Хто відзначився срібною медаллю:
- Оксана Ботурчук під час змагань з забігу на дистанцію 400 метрів;
- Єгор Дементьєв під час змагань з велошосе з роздільним стартом;
- Максим Веракса під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів вільним стилем;
- Олександр Яровий під час змагань зі штовхання ядра;
- Юлія Шуляр під час змагань з забігу на дистанцію 400 метрів;
- Наталія Кобзар час змагань з забігу на дистанцію 400 метрів.
Хто відзначився бронзовою медаллю:
- Василь Крайник під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів комплексом;
- Євгеній Богодайко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
- Єлизавета Мерешко під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів вільним стилем;
- Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко під час змагань з міксестафети на дистанцію 4х100 метрів;
Фото: медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020 (Getty Images)