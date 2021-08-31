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В Україні оголошено штормове попередження на 1 вересня

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 14:48
В Україні оголошено штормове попередження на 1 вересня Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження на 1 вересня. Злива накриє Карпати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

1 вересня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі будуть у західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.

В Україні оголошено штормове попередження на 1 вересня

Разом з тим, в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні прогнозують ще сильніше похолодання у західних областях.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні сильно зіпсується вже з перших днів вересня.

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