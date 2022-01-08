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Оточення з трьох боків: з'явилася нова карта скупчення військ РФ біля України

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Субота 08 січня 2022 09:01
Оточення з трьох боків: з'явилася нова карта скупчення військ РФ біля України Фото: Росія стягує війська до України (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Новиков

Американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля України. Вона складена на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також з супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Як зазначає видання, російські війська оточують Україну з трьох сторін. На карті відзначені роди військ та їх чисельність, вказано види техніки. За попередніми даними, в район українського кордону стягнуто близько 100 000 російських військових.

Опитані NYT аналітики однозначно не стверджують, чи має намір Росія напасти на Україну, але підкреслюють, що Москва знаходиться на шляху до того, щоб отримати все, що треба для масштабного вторгнення.

На карті відзначено десятки основних скупчень російських військ з артилерією важкою технікою і танками. Зокрема, три групи знаходяться недалеко від Воронежа, дві групи - ближче до білоруського кордону, ще одна - біля Волгограда, дві - недалеко від окупованого Донбасу, по одній в Краснодарському краї та в окупованому Криму.

Оточення з трьох боків: з'явилася нова карта скупчення військ РФ біля України

Фото: нова карта скупчення військ РФ біля України

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

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