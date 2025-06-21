Зеленский опроверг российские фейки о поражении Patriot во время атаки на Киев

Российские сказки о Patriot

Российские оккупанты после атаки на Киев 17 июня заявляли, что якобы смогли поразить расположение украинских батарей противовоздушной обороны Patriot, которые прикрывают столицу.

Враг утверждал, что якобы были поражены ЗРК, расположенные на территории киевских аэропортов Борисполь и Жуляны. Для атаки, заявили россияне, использовались якобы баллистические ракеты "Искандер-М" и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Воздушные силы утром 17 июня сообщили об обезвреживании обоих запущенных россиянами "Кинжалов". Использование россиянами "Искандеров" вообще не было подтверждено.

Атака россиян на Киев: много жертв и разрушений

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия атаковала Киев ударными дронами и крылатыми ракетами. В Соломенском районе Киева в результате попадания крылатой ракеты серьезно пострадала многоэтажка - удар пробил конструкции с девятого по первый этаж, полностью разрушив подъезд.

В результате атаки в этом доме погибли 23 человека. А всего в столице из-за российской атаки погибло 28 человек, в том числе гражданин США Фред Гренди.

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