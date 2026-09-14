Зеленский хочет обсудить с Трампом энергетическое перемирие с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом заявил глава государства в телеэфире во время визита в Канаду, сообщает РБК-Украина .

Когда возможна встреча

Зеленский уточнил ориентировочные даты встречи - 21, 22 или 23 сентября. По словам президента, поездка в Нью-Йорк состоится, если его график совпадет с планами Трампа.

"Мы открыты к соответствующему морскому перемирию, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что если российский диктатор Владимир Путин не согласится на полное прекращение огня, Украина будет настаивать хотя бы на частичном перемирии - зерновом и энергетическом.

"Тем более что такое количество стран поддерживает соответствующий трек", - отметил Зеленский.

Между тем, Зеленский ранее анонсировал возможную встречу с Трампом в сентябре, рассчитывая обсудить с американским лидером поставки баллистических ракет для Украины.