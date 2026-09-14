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Зеленский хочет обсудить с Трампом энергетическое перемирие с РФ

12:27 14.09.2026 Пн
2 мин
Президент назвал даты встречи с Трампом
aimg Елена Чупровская
Зеленский хочет обсудить с Трампом энергетическое перемирие с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом заявил глава государства в телеэфире во время визита в Канаду, сообщает РБК-Украина.

Когда возможна встреча

Зеленский уточнил ориентировочные даты встречи - 21, 22 или 23 сентября. По словам президента, поездка в Нью-Йорк состоится, если его график совпадет с планами Трампа.

"Мы открыты к соответствующему морскому перемирию, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что если российский диктатор Владимир Путин не согласится на полное прекращение огня, Украина будет настаивать хотя бы на частичном перемирии - зерновом и энергетическом.

"Тем более что такое количество стран поддерживает соответствующий трек", - отметил Зеленский.

Между тем, Зеленский ранее анонсировал возможную встречу с Трампом в сентябре, рассчитывая обсудить с американским лидером поставки баллистических ракет для Украины.

Тогда же президент заявлял, что стороны двигаются к трехстороннему формату переговоров с участием США и России.

Напомним, стало известно, что личная встреча Зеленского и Трампа предварительно уже согласована на сентябрь, а Украина и США параллельно обсуждают новые идеи по завершению войны.

В МИД Украины тогда отмечали готовность Киева вернуться к трехстороннему формату переговоров.

Кроме того, источник РБК-Украина сообщал, что этой зимой возможно ограниченное перемирие с Россией без ударов по энергообъектам.

Существенных дипломатических прорывов не стоит ожидать выборов в Госдуму РФ 18-20 сентября, после чего возможен трехсторонний или даже четырехсторонний саммит.

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