Зеленский хочет обсудить с Трампом энергетическое перемирие с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе.
Об этом заявил глава государства в телеэфире во время визита в Канаду, сообщает РБК-Украина.
Когда возможна встреча
Зеленский уточнил ориентировочные даты встречи - 21, 22 или 23 сентября. По словам президента, поездка в Нью-Йорк состоится, если его график совпадет с планами Трампа.
"Мы открыты к соответствующему морскому перемирию, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить", - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что если российский диктатор Владимир Путин не согласится на полное прекращение огня, Украина будет настаивать хотя бы на частичном перемирии - зерновом и энергетическом.
"Тем более что такое количество стран поддерживает соответствующий трек", - отметил Зеленский.
Между тем, Зеленский ранее анонсировал возможную встречу с Трампом в сентябре, рассчитывая обсудить с американским лидером поставки баллистических ракет для Украины.
Тогда же президент заявлял, что стороны двигаются к трехстороннему формату переговоров с участием США и России.
Напомним, стало известно, что личная встреча Зеленского и Трампа предварительно уже согласована на сентябрь, а Украина и США параллельно обсуждают новые идеи по завершению войны.
В МИД Украины тогда отмечали готовность Киева вернуться к трехстороннему формату переговоров.
Кроме того, источник РБК-Украина сообщал, что этой зимой возможно ограниченное перемирие с Россией без ударов по энергообъектам.
Существенных дипломатических прорывов не стоит ожидать выборов в Госдуму РФ 18-20 сентября, после чего возможен трехсторонний или даже четырехсторонний саммит.