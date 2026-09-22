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Зеленский надеется на "адские санкции" США, если Путин не пойдет на деэскалацию

22:40 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский надеется на "адские санкции" США, если Путин не пойдет на деэскалацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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США могут применить "адские" санкции против России, если Кремль не предпримет шагов к деэскалации войны и не покажет готовности изменить свою позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский заявил, что так называемые "адские санкции" стали одним из новых инструментов давления на Россию.

По его словам, Украина рассчитывает, что этот механизм может быть применен, если российская сторона не продемонстрирует готовность к деэскалации.

"Мы надеемся, что если Путин не захочет показать какие-либо деэскалационные шаги, то будет применен этот инструмент", - сказал Зеленский.

Таким образом возможность усиления санкционного давления США президент Украины связывает с дальнейшими действиями российского руководства.

"Адские санкции" предусматривают новые ограничения против российской энергетики, оборонной сферы и "теневого флота".

Кроме того, закон предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% на товары из стран, являющихся крупными покупателями российской нефти и газа или помогающих Москве обходить санкции. Потенциально это может касаться, в частности, Китая и Индии.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Напомним, перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют". Также он обратился к Кремлю с призывом: "Остановите войну".

В то же время Зеленский заявил, что надеется завершить войну к зиме с помощью США.

Кроме того, во время встречи Трамп заявил, что может снова встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Отдельно Владимир Зеленский рассказал о возможности энергетического перемирия с Россией. Украина готова не избивать по российским энергообъектам, если Москва прекратит атаки на украинскую энергетику, водоснабжение и другую критическую инфраструктуру.

Все, что известно о встрече президентов Украины и США – читайте в материале РБК-Украина.

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