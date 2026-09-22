Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Нью-Йорке уже сегодня, 22 сентября. И сам факт такой встречи является положительным сигналом.

Об этом комментарии РБК-Украина сказал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Сам факт встречи уже важен

По словам Леонова, сам факт встречи Зеленского и Трампа является положительным моментом, поскольку еще несколько дней тому назад ее проведение не подтверждали.

"Сам факт встречи уже неплохой момент, потому что давайте вспомним: еще несколько дней назад эту встречу вообще не подтверждали. И в Белом доме говорили, что вообще не запланировано никаких контактов", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, после ударов по Москве и Московской области Трамп позвонил по телефону и подтвердил встречу.

Леонов также обратил внимание на заявления Трампа по России, в частности его слова о том, что российский диктатор Владимир Путин не контролирует свою нефтегазовую отрасль.

Чего можно ожидать от переговоров

Эксперт считает, что говорить о каких-то срочных результатах встречи сложно. В то же время, одним из возможных результатов он назвал совместную декларацию или заявление.

"Единственное, что действительно может стать результатом встречи вот здесь и сейчас, это совместная декларация или совместное заявление о том, что мирным переговорам предшествует полное и безусловное прекращение огня", - сказал Леонов.

По его словам, США начали постепенно возвращаться к этой идее. О необходимости такого подхода, отметил эксперт, говорят американские представители ООН и дипломаты.

В то же время, по словам Леонова, об этом говорят также Индия и Казахстан, а Китай высказывается по этому поводу осторожно.

"Формирование совместного подхода - сначала полное и безусловное прекращение огня, затем мирные переговоры - это может стать таким важным моментом, который может стать результатом. То есть это будет достаточно серьезное давление на Россию", - отметил эксперт.

Что может быть с вопросом оружия

По поставкам вооружения Леонов считает, что США вряд ли смогут передать Украине ракеты PAC-3.

По его словам, после последних атак Ирана на американские базы на Ближнем Востоке у США осталось около 500 таких ракет, поэтому передача их Украине маловероятна.

В то же время, по мнению эксперта, можно ожидать подтверждения готовности США предоставить лицензию на производство такого вооружения.

Однако этот процесс может быть длительным. Леонов привел пример Японии, которой, по его словам, от получения лицензии к промышленному производству этих ракет понадобилось около пяти лет.

"Поэтому, по всей видимости, Украина вряд ли сможет ускорить этот процесс достаточно существенно", - сказал он.

Также, по словам эксперта, во время встречи можно поднять вопрос о новых видах вооружения.

"Если пофантазировать, год назад Соединенные Штаты достаточно активно говорили о "Томагавках" для Украины. И если вернуться к этой теме, это было бы неплохо как давление на Россию", - отметил Леонов.

Закон Грэма-Блюменталя

Еще одним вопросом, который может обсуждаться, Леонов назвал закон Грэмма-Блюменталя (крупный американский пакет санкций против России и Ирана, подписанный Трампом в сентябре 2026 года. Документ был разработан сенатором Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем).

По его словам, речь идет о возможности его имплементации из-за давления на Россию и ее союзников, в частности, чтобы подтолкнуть их к прекращению огня.

В то же время эксперт отметил, что цели, о которых сейчас можно говорить, достаточно размыты и не дадут эффекта "здесь и сейчас".