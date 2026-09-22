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Зеленский назвал условие для энергетического перемирия с РФ

22:14 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назвал условие для энергетического перемирия с РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. Киев воздержится от ударов по вражеским энергообъектам, если Москва не будет атаковать украинскую энергетику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Глава государства рассказал, что говорил с Трампом об энергетическом перемирии, но не захотел раскрывать детали. По словам Зеленского, Украина готова к любому формату энергетического перемирия.

"Если вы не нападаете на какую-либо энергетику, вот такое наше предложение, мы благодарны американской стороне, они обещали поделиться с россиянами этим, не знаю российской позиции по этому поводу. Пусть Бог помогает американцам найти какой-то способ это решить и добиться того, чтобы они сели на переговоры", - заявил президент.

Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским энергообъектам, если РФ не будет наносить удары по украинской энергетике.

"Если они не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше", - отметил он.

Глава государства добавил, что сегодня не звучало о том, что Украина должна остановить удары в одностороннем порядке.

"Мы не донаторы, особенно в отношении Путина. Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное - мы не будем. Мы ответственны. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас - мы отвечаем", - сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с Дональдом Трампом планируется обсудить возможность введения энергетического и морского перемирия.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду на окончание войны к зиме с помощью Дональда Трампа.

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