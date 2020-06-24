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Зеленський пообіцяв вирішити питання житла для постраждалих від паводків

Новини » Політика     24.06.2020 - 20:36
Зеленський пообіцяв вирішити питання житла для постраждалих від паводків
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент також пообіцяв відновити пошкоджену інфраструктуру

Постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджені помешкання або надасть нові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами глави держави, українська влада обов'язково відновить зруйновані через паводки дороги, мости та іншу інфраструктуру.

"Обов'язково вирішимо питання житла. Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені в західних областях країни. Глава держави...

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, цього тижня західні області України охопили потужні паводки, які утворилися в результаті рясних дощів. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Сьогодні річки вийшли з берегів й у Тернопільській області.

Раніше Зеленський анонсував виділення додаткового мільярду гривень для подолання наслідків негоди у західних областях України.

Крім того, сьогодні Кабмін схвалив заходи для подолання наслідків негоди на заході України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир Зеленськийпаводокповінь
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