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Україна виділить понад 1 млрд гривень на ліквідацію наслідків підтоплення

Новини » Політика     24.06.2020 - 17:41
Україна виділить понад 1 млрд гривень на ліквідацію наслідків підтоплення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна щорічно витрачає до 800 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів системного рішення щодо вирішення проблеми щорічного підтоплення в західних областях. При цьому він додав, що щорічно Україна витрачає до 800 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами президента, в цьому році на ліквідацію наслідків підтоплення може піти більше мільярда гривень.

"Час знайти системне вирішення, зайнятися зміцненням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб розв'язати це питання раз і назавжди", - заявив він.

Зеленський додав, що необхідно розробити велику програму із залученням іноземного досвіду, щоб щорічно "не втрачати людей і гроші".

Нагадаємо, Кабмін схвалив заходи з подолання наслідків стихії в західних областях.

Крім того, у Закарпатській ОДА оцінили збиток від повені в регіоні в 125 млн гривень.

Додамо, що у Кабміні пообіцяли оперативне відшкодування збитків через негоду на заході.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийподтопление
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