ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю: про що говорили

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 вересня 2022 16:32
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю: про що говорили Фото: Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 1 вересня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", - розповів він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар обговорив ситуацію на фронті та посилення санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму