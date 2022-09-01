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Зеленский созвонился с премьер-министром Израиля: о чем говорили

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 16:32
Зеленский созвонился с премьер-министром Израиля: о чем говорили Фото: Зеленский созвонился с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 1 сентября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", - рассказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар обсудил ситуацию на фронте и усиление санкций против России.

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