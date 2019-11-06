Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ опублікований 6 листопада

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ опублікований 6 листопада. Повідомляється, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Згідно з указом, основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.

До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

Міський Вадим Васильович - громадський діяч, секретар Ради (за узгодженням)

Бурмагін Олександр Олександрович - юрист (за згодою)

Влащенко Наталія Вікторівна - журналіст, продюсер (за погодженням)

Городецька Ірина Олегівна - юрист (за згодою)

Гуменюк Наталія Петрівна - журналіст (за згодою)

Дуцик Діана Ростиславівна - громадський діяч (за згодою)

Єлізаров Павло Олександрович - продюсер (за погодженням)

Кречетов Максим Геннадійович - журналіст (за згодою)

Лебедєва Тетяна Яківна - громадський діяч (за згодою)

Остапа Світлана Віталіївна - журналіст, редактор (за згодою)

Писанко Людмила Олександрівна - редактор (за згодою)

Попова Тетяна Валеріївна - громадський діяч (за згодою)

Томіленко Сергій Антонович - громадський діяч, журналіст (за згодою)

Шевченко Тарас Сергійович - юрист, громадський діяч (за згодою)

Штурхецький Сергій Володимирович - громадський діяч (за згодою)

Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом п'яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів.