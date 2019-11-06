ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський створив Раду з питань свободи слова

Новини » Політика     06.11.2019 - 10:54
Зеленський створив Раду з питань свободи слова
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ опублікований 6 листопада

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ опублікований 6 листопада. Повідомляється, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Згідно з указом, основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.

До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

  • Міський Вадим Васильович - громадський діяч, секретар Ради (за узгодженням)
  • Бурмагін Олександр Олександрович - юрист (за згодою)
  • Влащенко Наталія Вікторівна - журналіст, продюсер (за погодженням)
  • Городецька Ірина Олегівна - юрист (за згодою)
  • Гуменюк Наталія Петрівна - журналіст (за згодою)
  • Дуцик Діана Ростиславівна - громадський діяч (за згодою)
  • Єлізаров Павло Олександрович - продюсер (за погодженням)
  • Кречетов Максим Геннадійович - журналіст (за згодою)
  • Лебедєва Тетяна Яківна - громадський діяч (за згодою)
  • Остапа Світлана Віталіївна - журналіст, редактор (за згодою)
  • Писанко Людмила Олександрівна - редактор (за згодою)
  • Попова Тетяна Валеріївна - громадський діяч (за згодою)
  • Томіленко Сергій Антонович - громадський діяч, журналіст (за згодою)
  • Шевченко Тарас Сергійович - юрист, громадський діяч (за згодою)
  • Штурхецький Сергій Володимирович - громадський діяч (за згодою)

Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом п'яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів.

Опубліковано закон Зеленського про судову реформу Опубліковано лист, де Трамп запрошує Зеленського до Вашингтону
Новини України Володимир Зеленськийнаказжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся