Відповідний указ опублікований 6 листопада
Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ опублікований 6 листопада. Повідомляється, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Згідно з указом, основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.
До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:
Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів.
Також РБК-Україна повідомляло, що протягом п'яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів.