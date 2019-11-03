У Криму від початку анексії зафіксовано 300 випадків тиску на журналістів

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Також правозахисники зафіксували тортури

Протягом п’яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Ці випадки включають фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, відмови в доступі до інформації та інші форми перешкоджання журналістській діяльності.

"Наразі близько 90 кримчан утримують у кримських і російських тюрмах з політично вмотивованих причин, серед них професійні і громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Рустем Шейхалієв та інші", - зазначили в представництві.

Такожу відомтсві закликали міжнародну спільноту звернутися до РФ щодо негайного звільнення політичних в’язнів та припинення згортання свободи слова в Криму.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані. У травні 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар. А 12 вересня 2019 року затримані були етаповані з Сімферополя в Ростов-на-Дону.