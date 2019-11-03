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У Криму від початку анексії зафіксовано 300 випадків тиску на журналістів

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 07:01
У Криму від початку анексії зафіксовано 300 випадків тиску на журналістів
Ілюстративне фото (facebook.com)

Також правозахисники зафіксували тортури

Протягом п’яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Ці випадки включають фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, відмови в доступі до інформації та інші форми перешкоджання журналістській діяльності.

"Наразі близько 90 кримчан утримують у кримських і російських тюрмах з політично вмотивованих причин, серед них професійні і громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Рустем Шейхалієв та інші", - зазначили в представництві.

Такожу відомтсві закликали міжнародну спільноту звернутися до РФ щодо негайного звільнення політичних в’язнів та припинення згортання свободи слова в Криму.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані. У травні 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар. А 12 вересня 2019 року затримані були етаповані з Сімферополя в Ростов-на-Дону.

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