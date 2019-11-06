Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ опубликован 6 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован 6 ноября. Сообщается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Согласно указу, основными задачами Совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

В состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов вошли:

Миськый Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)

Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)

Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)

Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)

Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)

Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)

Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)

Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)

Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)

Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)

Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)

Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)

Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)

Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)

Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).

Напомним, за 9 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение пяти лет оккупации Крымского полуострова правозащитники задокументировали более 300 случаев давления на журналистов.