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Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова

Новости » Политика     06.11.2019 - 10:54
Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ опубликован 6 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован 6 ноября. Сообщается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Согласно указу, основными задачами Совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

В состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов вошли:

  • Миськый Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
  • Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)
  • Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)
  • Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)
  • Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)
  • Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)
  • Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)
  • Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)
  • Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)
  • Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)
  • Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)
  • Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)
  • Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)
  • Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)
  • Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).

Напомним, за 9 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение пяти лет оккупации Крымского полуострова правозащитники задокументировали более 300 случаев давления на журналистов.

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