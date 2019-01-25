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США вимагають оперативного розслідування нападу на журналістів у Києві

Новини » Політика    25.01.2019 - 20:14
США вимагають оперативного розслідування нападу на журналістів у Києві
Фото: місце події (НПУ)

Посольство США стурбоване новинами про напад на журналістів

У Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Посольства.

Як зазначається, у США вимагають ретельного та оперативного розслідування причин та обставин нападу. 

"Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією. Українські журналісти та українська громадськість заслуговують на ретельне та оперативне розслідування", - йдеться в повідомленні.

США вимагають оперативного розслідування нападу на журналістів у Києві

Нагадаємо, 24 січня на вулиці Промислова невідомі розбили автомобіль журналістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.

Потерпілого журналіста доставили до лікарні. Він отримав черепно-мозкову травму та опік слизової оболонки очей. 

РБК-Україна писало, що за напад на журналістів у Голосіївському районі Києва до поліції доставили 9 осіб. За розбійний напад їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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