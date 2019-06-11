ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звільнив керівництво Державного управління справами

Новини » Політика    11.06.2019 - 10:52
Зеленський звільнив керівництво Державного управління справами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами та його заступника Євгена Сарнацького. Про це йдеться в указах президента.

Додамо, що вони пішли з посад за власним бажанням. В указах президента говориться, "звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою" та "звільнити Сарнацького Євгена Володимировича з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою".

У той же час, Зеленський призначив заступника керівника управління Сергія Борзова тимчасово виконуючим обов’язки керівника Державного управління справами.

Нагадаємо, раніше Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області. Також він підписав указ про звільнення Григорія Остафійчуказ посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Відповідний указ №341/2019 був оприлюднений 31 травня.

КСУ розглядає указ Зеленського про розпуск Ради: головне Зеленський покинув зал КСУ для уникнення тиску на суд
Новини України Володимир Зеленськийувольнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся