Зеленский сегодня посетит Турцию. В ОП раскрыли детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию. Он проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ОП подтвердили, что Зеленский приедет в Турцию. На встрече с Эрдоганом глава государства обсудит формулу мира, саммит мира, судоходство в Черном море, продовольственную стабильность и освобождение украинских пленных и политических заключенных.

Также особое внимание будет сосредоточено на общих проектах в оборонно-промышленной сфере.

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта. Отмечалось, что глава государства встретится с Эрдоганом, чтобы обсудить войну, зерновое соглашение и двусторонние отношения.

Позиция Турции по поводу войны

Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.

В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов. Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменах пленными.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".