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Зеленский завтра посетит Турцию

Украина, Четверг 07 марта 2024 22:26
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Зеленский завтра посетит Турцию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить Турцию завтра, 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Завтра, 8 марта, Зеленский планирует отправиться в Турцию и провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встречи Зеленский и Эрдоган планируют обсудить:

  • ход войны России против Украины,
  • Черноморское зерновое соглашение,
  • двусторонние отношения.

Напомним, недавно Эрдоган снова заговорил о желании посадить Украину и РФ за стол переговоров.

К тому же мы сообщали, что Турция продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ.

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