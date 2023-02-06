Кулеба назвал два условия для поездок Зеленского за границу
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить другую страну во время российского вторжения при двух условиях. Этот визит должен принести конкретные результаты и нужно будет ориентироваться на текущую ситуацию на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.
"Я не буду комментировать визиты президента. Президент, выступая в декабре на конференции послов в декабре, четко сказал, что его визиты за границу возможны в двух условиях", - говорится в заявлении.
Кулеба объяснил, что первым условием является возможность получения конкретных результатов такого визита. А вторая - визит будет возможным учитывая текущую ситуацию на фронте.
"Вот, руководствуясь этими критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда и куда они состоятся вы будете узнавать от него или его офиса", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом представитель главы государства отказался от комментария.
Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако считает это слишком рискованным из-за реванша России.
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