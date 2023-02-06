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Зеленский может посетить саммит ЕС на этой неделе, - Financial Times

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Понедельник 06 февраля 2023 14:14
Зеленский может посетить саммит ЕС на этой неделе, - Financial Times Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС, который запланирован на 9 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам людей, которые были проинформированы о планах, вопросы безопасности рискуют сорвать визит украинского президента.

Согласно плану, президент может выступать на специальной сессии Европейского парламента, что, со своей стороны, вызывает беспокойство с точки зрения безопасности.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - заявил Зеленский журналистами отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Поездка Зеленского на саммит ЕС может стать вторым визитом президента за пределы Украины после полномасштабного вторжения России.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отказался от комментариев.

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