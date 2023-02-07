В ЕС возник конфликт из-за утечки информации о визите Зеленского в Брюссель, - СМИ

В ЕС вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, за около двое суток до обсуждаемой поездки в Брюссель о визите президента сообщили итальянские СМИ, а также объявили на странице Европейской народной партии в Twitter, однако публикация позже была быстро удалена.

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает Европарламент ответственным за утечку информации. Его спикер не подтвердил и не опроверг информацию о визите, однако заявил об открытом приглашении.

"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьих должностных лиц обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая коротко освещала этот визит", - добавляет издание.

Отмечается, что спор показывает то, как институты ЕС пытаются продемонстрировать солидарность с Украиной и поддержку президенту.

"Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызывать надежды на скорое присоединение к блоку", - добавляет The Guardian.