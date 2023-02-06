ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский посетит саммит лидеров ЕС в Брюсселе, - СМИ

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 20:55
Зеленский посетит саммит лидеров ЕС в Брюсселе, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза. Встреча лидеров ЕС запланирована на 9 и 10 февраля и пройдет в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga.

Информированный источник издания сообщил, что Зеленский прибудет в Брюссель в четверг, 9 февраля, на саммит глав ЕС. Однако в целях безопасности точная программа визита главы государства держится в секрете.

В то же время издание Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что Европарламент начал приготовления на случай возможного визита президента Владимира Зеленского.

Два источника в парламенте заявили, что такие планы предназначены только для того, чтобы подготовить законодательный орган к приему Зеленского, если условия безопасности позволят ему присутствовать на встрече.

"Когда он приедет, мы будем готовы", - сказал один из источников, подчеркнув, что из-за соображений безопасности любое решение может быть принято только в последний момент.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом пресс-секретарь главы государства отказался от комментария.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако он считает это слишком рискованным из-за реванша России.

Кроме того, в ЕС заявили, что у них есть открытое приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Брюссель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Брюссель Евросоюз
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России