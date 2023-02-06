Зеленский посетит саммит лидеров ЕС в Брюсселе, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза. Встреча лидеров ЕС запланирована на 9 и 10 февраля и пройдет в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga .

Информированный источник издания сообщил, что Зеленский прибудет в Брюссель в четверг, 9 февраля, на саммит глав ЕС. Однако в целях безопасности точная программа визита главы государства держится в секрете.

В то же время издание Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что Европарламент начал приготовления на случай возможного визита президента Владимира Зеленского.

Два источника в парламенте заявили, что такие планы предназначены только для того, чтобы подготовить законодательный орган к приему Зеленского, если условия безопасности позволят ему присутствовать на встрече.

"Когда он приедет, мы будем готовы", - сказал один из источников, подчеркнув, что из-за соображений безопасности любое решение может быть принято только в последний момент.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом пресс-секретарь главы государства отказался от комментария.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако он считает это слишком рискованным из-за реванша России.

Кроме того, в ЕС заявили, что у них есть открытое приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Брюссель.

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