Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зеленский сегодня в Лондоне встретится с премьером Британии, - Sky News

Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром, 14 августа, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Владимир Зеленский встретится сегодня с Киром Стармером на Даунинг-стрит", - отметили источники издания.

В канцелярии британского премьера не раскрывают деталей относительно того, что именно лидеры стран будут обсуждать на сегодняшних переговорах.

 

Визит Зеленского в Европу

Президент Украины вчера, 13 августа, прибыл с визитом в Берлин. В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд должностных лиц, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

О визите Зеленского в Германию стало известно в тот же день. В немецкой столице Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также они вместе приняли участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп во время разговора пообещал, что любые территориальные вопросы можно обсуждать только с участием Украины.

Также сегодня состоялось шестое онлайн-заседание стран группы "коалиции решительных". Зеленский призвал партнеров Украины активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе закупки американского оружия.

Владимир ЗеленскийКир СтармерЛондон