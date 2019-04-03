Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кандидат у президенти Володимир Зеленський погодився на дебати

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на дебати із опонентом Петром Порошенком. Про це повідомляє прес-служба кандидата.

Він заявив, що готовий на дебати на території НСК "Олімпійський". За словами Зеленського, кандидати мають пройти медичну експертизу перед дебатами.

"Чекаю на вас (Петра Порошенка, - ред.) тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутніми", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський іде на дебати! Володимир Зеленський іде на дебати! Опубліковано Команда Зеленського Середа, 3 квітня 2019 р.

Зазначимо, 1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента України.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу 31 березня, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів. За словами Порошенка, ключовим елементом другого туру президентських виборів повинні бути дебати.

Як писало РБК-Україна, за результатами виборів 2019 у Києві перше місце зайняв Володимир Зеленський, перемігши на 9 округах з 13, відповідно чотири округи залишилися за Петром Порошенком.

Також раніше з'явилися результати підрахунку 99% голосів. Згідно з цими даними, Зеленський набирає 30,23% голосів українців, далі йдуть Порошенко (15,92%) і Тимошенко (13,40%).