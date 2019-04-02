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Зеленський обійшов Порошенка за кількістю голосів в Києві

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 21:37
Зеленський обійшов Порошенка за кількістю голосів в Києві
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 у Києві показали невелику перевагу Зеленського

За результатами виборів 2019 в Києві перше місце посів Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку голосів, Зеленський переміг на 9 округах з 13, відповідно чотири округи залишилися за Порошенком. За Зеленського проголосували 27.08%, а  за Порошенка - 25.59%. Третє місце по Києву взяла Юлія Тимошенко, четверте залишилося за Ігорем Смешком. П'ятірку лідерів замкнув Анатолій Гриценко.

Зеленський обійшов Порошенка за кількістю голосів в КиєвіУ той же час в Київській області опрацювали 98.38% протоколів. Зеленський з результатом 30.83% обходить суперників на всіх 9 округах. Далі розташувалися Порошенко, Тимошенко, Смешко і Гриценко, як і за результатами підрахунку голосів в столиці.

Зеленський обійшов Порошенка за кількістю голосів в КиєвіНа даний момент триває підрахунок голосів у Вінницькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, раніше з'явилися результати підрахунку 99% голосів. Згідно з цими даними, Зеленський набирає 30,23% голосів українців, далі йдуть Порошенко (15,92%) і Тимошенко (13,40%).

Відзначимо, після першого туру виборів міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, незалежно від того, хто стане президентом.
 

 

З'явилися результати голосування ще двох областей
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