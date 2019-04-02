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ЦВК залишилося підрахувати 1% голосів

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 13:27
ЦВК залишилося підрахувати 1% голосів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком підрахував уже 99% бюлетенів

Результати виборів 2019: Центральній виборчій комісії залишилося підрахувати 1 відсоток голосів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Центрвиборчкому.

Так, станом на 13:26 підраховано 99% бюлетенів.

ЦВК залишилося підрахувати 1% голосівТак, за результатами підрахунку 99% протоколів у Володимира Зеленського 30,23% голосів українців, у Петра Порошенка 15,92% голосів виборців, а замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко з результатом 13,40% голосів.

Нагадаємо, за остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко. Зокрема, станом на 9:15 ранку 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається з 101-ї дільниці. Варто відзначити, що в голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українців.

Як писало РБК-Україна, кандидат у президенти України Юлія Тимошенко за результатами виборів 2019 втратила математичні шанси на другий тур. Зокрема, повідомлялося, що розрив між Порошенком і Тимошенко зберігається на рівні майже 470 тисяч голосів. За даними ЦВК, у першому турі проголосували 18,82 млн осіб, і на ранок 2 квітня підраховані 18,45 млн голосів. Тобто, залишалося підрахувати близько 370 тис. голосів, а це менше, ніж розрив від другого до третього місця. Таким чином, лідер "Батьківщини" втратила математичні шанси на другий тур.

Додамо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила чесність і змагальність виборів в Україні.

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