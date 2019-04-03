У Зеленського висунули вимоги до Порошенка

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Зеленського озвучили низку вимог у питаннях закону про вибори, роботи правоохоронних органів, НАЗК

Команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського висунула ряд вимог до чинного глави держави і кандидата в президенти Петра Порошенка, які він повинен виконати до закінчення терміну своїх повноважень на посаді президента. Вимоги опубліковані на сторінці "Зе! Команди" в Facebook.

В команді Зеленського вимагають, щоб Порошенко через контрольовану парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів:

- забезпечив ухвалення закону про скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

- перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органу за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності;

- забезпечив прийняття виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

- видав акти про призначення суддів і забезпечив прийняття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

- відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення і доручив коаліції підтримати проект закону, розроблений за участю міжнародних експертів;

- позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їх тиск на суб'єктів підприємницької діяльності - реалізував передбачені законом повноваження і звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України;

- ліквідував схему "Роттердам+" і почав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;

- опублікував перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п'ять років.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% протоколів, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. На даний момент Цвк опрацювала 99,90% протоколів. Згідно з підрахунками Володимира Зеленського на виборах підтримали 5 707 388 осіб (30,23%), Петра Порошенка - 3 012 136 осіб (15,95%). На третьому місці Юлія Тимошенко - 2 529 096 голосів (13,39%).

Додамо, Зеленський обійшов Порошенка за кількістю голосів в Києві.