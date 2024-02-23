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Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину

Львов, Пятница 23 февраля 2024 13:22
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Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину Фото: лидер большинства в Сенате США Чак Шумер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл в Украину 23 февраля. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шумера в Twitter (X).

Демократ опубликовал фото, сделанное во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринкс.

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - написал Шумер.

Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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