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Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", - Офіс президента

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 11:12
Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", - Офіс президента Фото: Росія відмовилася від переговорів з лідерами "нормандської четвірки" (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація відмовилася від переговорів лідерів "нормандської четвірки". Провести такі переговори українська сторона запросила, як тільки відбулося загострення на Донбасі.

Про це в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що зараз плануються переговори між президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився", - заявив Жовква.

Відзначимо, в Офісі президента не вважають, що переговори в мінському та нормандському форматах заблоковані. При цьому, за словами Жовкви, Росія робить все, щоб ці переговори були неконструктивними.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".

Як повідомляло РБК-Україна, в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

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