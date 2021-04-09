Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", - Офіс президента

Російська Федерація відмовилася від переговорів лідерів "нормандської четвірки ". Провести такі переговори українська сторона запросила, як тільки відбулося загострення на Донбасі.

Про це в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що зараз плануються переговори між президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився", - заявив Жовква.

Відзначимо, в Офісі президента не вважають, що переговори в мінському та нормандському форматах заблоковані. При цьому, за словами Жовкви, Росія робить все, щоб ці переговори були неконструктивними.