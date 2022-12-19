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Ночной обстрел Киева: количество пострадавших выросло

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Понедельник 19 декабря 2022 12:36
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших выросло Фото: Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью россияне прибегли к очередной атаке дронами по Киеву. В результате удара пострадали три человека.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

По словам Небитова, по меньшей мере 9 домов получили повреждение.

"Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели наши полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки", - пишет Небитов.

Также начальник полиции Киевской области призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Фото: Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью россияне выпустили по Киевской области дроны, вследствие чего сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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