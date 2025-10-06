ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Зеленский о ситуации со светом на фоне ударов РФ: трудно сказать, что будет дальше

Киев, Понедельник 06 октября 2025 15:57
Зеленский о ситуации со светом на фоне ударов РФ: трудно сказать, что будет дальше Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ситуацию с электроснабжением в ближайшем будущем сложно спрогнозировать на фоне постоянных атак РФ.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

Зеленский, комментируя удары России по энергообъектам, отметил, что сейчас нужно готовиться ко всему.

В частности, по его словам, оккупанты "будут делать все", чтобы Украина не смогла заниматься добычей газа. И защитить абсолютно все объекты будет сложно.

По словам президента, поставлена задача предусмотреть средства на импорт газа, чтобы обеспечить потребности украинцев. Сейчас власти уже понимают, какая именно сумма потребуется.

"Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам. Мы каждый день работаем над этим. Будем защищать, будем бороться. Россияне должны знать, что мы, шаг за шагом, будем увеличивать производство всего того, чтобы они тоже чувствовали то, что мы чувствуем", - отметил он.

Атаки России на энергетику

Напомним, российские оккупанты на прошлой неделе нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В частности, после ударов в Черниговской области более 300 тысяч абонентов остались без света. В регионе ввели графики отключений света.

Также из-за атаки РФ Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута.

Владимир Зеленский Российская Федерация Электроэнергия Война в Украине Ракетный удар Отключение света
