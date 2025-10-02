ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Нежин переводит школы на "дистанционку" из-за отключений света

Нежин, Четверг 02 октября 2025 21:03
UA EN RU
Нежин переводит школы на "дистанционку" из-за отключений света Иллюстративное фото: школы в Нежине перейдут на "дистанционку" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Нежине после ударов России по энергообъектам полностью отсутствует электроснабжение. Школы перейдут на дистанционную форму обучения со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Нежина Александра Кодолы.

По его словам, местные власти в связи с отключениями света провели срочное заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Был принят ряд важных решений.

"В первую очередь с понедельника, 6 октября, все учебные заведения города переходят на дистанционное обучение", - отметил Кодола.

По его словам, все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах. Водоканал уже обнародовал график подачи воды.

Также в городе были развернуты восемь "пунктов несокрушимости", где можно подзарядить гаджеты.

Отключения света в Черниговской области

Напомним, вчера, 1 октября, более 300 тысяч абонентов в Черниговской области остались без света. Причиной стал массированный удар российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.

На этом фоне в области ввели графики отключений света.

Уже сегодня, 2 октября, "Черниговоблэнерго" сообщил, что графики отключений света ужесточают, поскольку ситуация в энергосистеме ухудшилась.

Детальнее о последствиях удара РФ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Электроэнергия Школа Отключение света
Новости
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным